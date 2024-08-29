Глава Сбера анонсировал создание отдельного бизнес-блока под туризм

К следующему году Сбер планирует создать отдельный блок, который будет заниматься туризмом. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью телеканалу «Россия-24», которое он дал на курорте Mriya Resort & SPA в Крыму к 10-летию этого туристического комплекса.

Герман Греф сообщил, что банк активно развивает туристическое направление внутри компании. По его словам, оно уже выросло в большую корпоративную отрасль.

В сфере туризма в Крыму работают 3 тыс. сотрудников группы, на горнолыжном курорте «Манжерок» на Алтае столько же.

«Плюс целый ряд объектов, таких как университет с гостиницами и так далее. Всем этим нужно заниматься каждый день», — пояснил президент компании.

Ранее сообщалось, что президент Сбера назвал туристическую отрасль одной из самых важных на сегодняшний момент.