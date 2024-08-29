Расчеты Китая в юанях достигли очередного рекорда

Использование юаня в трансграничных транзакциях Китая достигло рекордных показателей в этом году. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на данные Государственного управления валютного контроля КНР (SAFE).

По информации SAFE, в июле 53% входящих и исходящих транзакций Китая были проведены в юанях, что на 13 процентных пунктов выше показателя за аналогичный период 2021 года. Эти данные отражают в основном расчеты по торговым операциям, а также включают инвестиционные потоки и выплаты по долгам.

Рост использования китайской валюты в международных расчетах получил дополнительный импульс после введения санкций США, ограничивших возможности России проводить операции в долларах после начала специальной военной операции на Украине. В феврале 2023 года глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила о «резком увеличении» использования юаня для расчетов, финансовых операций и депозитов.

Несмотря на рост использования юаня в международных расчетах, он по-прежнему значительно уступает доллару США в глобальном масштабе. По данным международной платежной системы Swift, юань составляет лишь 4,74% глобальных платежей, уступая доллару, евро и фунту стерлингов.

На прошлой неделе стало известно, что Народный банк Китая начал постепенно ослаблять поддержку курса юаня, сигнализируя о нежелании допускать чрезмерное укрепление валюты. Разрыв между официальным курсом и рыночными оценками достиг годового минимума. Это связано с тем, что более сильный юань может помешать экономическому восстановлению и снижает привлекательность китайских активов.

Ранее эксперт спрогнозировал курсы доллара, евро и юаня на следующую неделю.