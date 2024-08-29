Доля отказов россиянам в ипотеке достигла годового максимума

Доля отказов россиянам в ипотеке по итогам июля достигла 57%, что является максимальным показателем с начала 2024 года. Об этом пишет РБК со ссылкой на статистику Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Снижение уровня одобрений фиксируется как на первичном, так и на вторичном рынках, отмечают аналитики. Так, отказ в кредите на покупку жилья в новостройке в июле получили 73% клиентов против 59% в июне. Предоставлять ипотеку на «вторичку» банки отказали по 50% обращений против 42% месяцем ранее.

Многие кредитные организации еще не определились с оптимальной политикой в новых условиях, поэтому в стране выросло число отказов в ипотеке, пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Сегодня четверть российских семей отдает свыше 50% дохода на ипотеку. Для большинства ежемесячный платеж по ипотеке составляет 30% семейного дохода.

Ранее сообщалось, что российские застройщики впервые за долгое время начали предлагать скидки.