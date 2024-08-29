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Россияне ринулись открывать интернет-магазины

ФОСТ: число интернет-магазинов в России с 2021 года выросло в семь раз

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Depositphotos

За последние три года количество интернет-магазинов в России взлетело в семь раз. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Федеральное общество сетевой торговли (ФОСТ).

Сейчас в сфере e-commerce зарегистрировано свыше 44 тыс. ИП, что в 6,6 раза превышает значение 2021 года. Число зарегистрированных в отрасли юрлиц за период выросло втрое, до порядка 3,9 тыс. Более того, интернет-торговлей сегодня занимаются более 1 млн селлеров.

Отрасль начала активно развиваться в 2022 году. Динамика до сих пор сохраняется, отметили в ФОСТ.

«Почти 50 тысяч предпринимателей в России официально ведут сетевую торговлю. И важно понимать, что это не только крупные маркетплейсы, но и небольшие интернет-магазины», — подчеркнула председатель общества Евгения Черницкая.

До этого Ассоциация канцелярского рынка обвинила маркетплейсы в недобросовестной конкуренции.

Ранее стало известно, что чаще всего покупают россияне онлайн.

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