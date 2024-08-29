Правительство обсудит выделение средств на ПВР для эвакуируемых из Курской области

29 августа российское правительство обсудит выделение средств на развертывание и содержание пунктов временного размещения (ПВР) и питания для эвакуируемых жителей Курской области. Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства сообщает РИА Новости.

Правительство намерено выделить МЧС Российской Федерации в 2024 году из резервного фонда ассигнования на финансовое обеспечение «отдельных мер» по ликвидации последствий атаки украинской армии на Курскую область. Проект правительственного распоряжения направлен на финансирование развёртывания и содержания пунктов временного размещения (ПВР) и питания для эвакуируемых.

До этого президент Российской Федерации Владимир Путин дал поручение выделить из федерального бюджета средства для подразделений территориальной обороны Белгородской, Брянской и Курской областей.

Вторжение Украины в Курскую область началось 6 августа, бои еще продолжаются.

Президент Путин заявил, что это следует расценивать как попытку остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее сообщалось, что власти ограничат въезд в Курчатов, где расположена Курская АЭС.