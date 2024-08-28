Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, насколько подорожал бензин с начала года

Бензин в России дорожает быстрее инфляции пятую неделю подряд

close
100%
Евгений Переверзев/РИА «Новости»

Рост стоимости бензина на российских АЗС пятую неделю подряд превышает уровень инфляции в стране. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

С начала года и по 26 августа цены на бензин выросли на 6,45% при инфляции в 5,19%. Разрыв между этими показателями увеличивается: если на неделе с 13 по 19 августа он составлял 1,07 процентных пункта, то с 20 по 26 августа достиг уже 1,26 п.п.

На прошлой неделе уровень инфляции составил 0,03%, в то время как цены на бензин за этот же период увеличились на 0,22%.

Ситуация с дизельным топливом складывается иначе. Рост его стоимости на АЗС продолжает оставаться ниже уровня инфляции. С начала года цена дизеля выросла на 3,16%, что на 2,03 п.п. меньше инфляции. За период с 20 по 26 августа дизельное топливо подорожало на 0,06%.

До этого руководитель по работе с физическими лицами компании «Страховой брокер AMsec24» Максим Колядов в беседе с «Газетой.Ru» рассказал , что розничные цены на бензин этой осенью вряд ли сильно изменятся, АИ-95 будет стоить ₽57–59 за литр, а АИ-92 — ₽52–54 за литр.

Ранее россиянам рассказали , почему опасно покупать Renault Duster.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами