США вывели из-под санкций российского банкира

Министерство финансов США вывело из-под санкций российского предпринимателя и бывшего президента Совкомбанка Илью Бродского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Управления по контролю за иностранными активами американского минфина.

Бродский был исключен из санкционного списка SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List). Предприниматель находился под действием ограничений с 24 марта 2022 года. Тогда санкции были введены также против 16 членов правления банка.

23 августа США ввели ограничения в отношении 46-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны России.

В этот же день Соединенные Штаты расширили санкции против РФ. В санкционный список были добавлены 400 человек и юридических лиц в России и за ее пределами. Под рестрикции попали более 60 российских юридических лиц, 42 организации из Китая и 11 из Ирана.

Ранее США вывели из-под санкций бывшую «дочку» Сбербанка.