Российская сталелитейная промышленность демонстрирует рост на фоне глобального спада в отрасли. Об этом пишет Blоomberg.

Спрос на сталь в России увеличился на фоне специальной военной операции, стимулировавшей жилищное строительство и инфраструктурные проекты. По данным аналитиков BCS, цены на сталь в России выросли на 5-20% в этом году, а спрос в первом полугодии увеличился почти на 6%. Это контрастирует с ситуацией на мировом рынке, где ArcelorMittal SA назвал ситуацию «неустойчивой» из-за цен ниже предельных издержек в Европе и США.

Российские сталелитейные компании, такие как «Северсталь» и ММК, увеличили прибыль, в то время как ArcelorMittal сообщил о ее снижении.

«Российский рынок стали уже не так тесно связан с мировым, поэтому его реакция на внешнюю рыночную ситуацию приглушена», — отметил представитель «Северстали».

Изоляция России превратилась в преимущество для сталелитейной промышленности, в значительной степени отрезанной от западных рынков. Пока внутренние цены росли, мировой эталонный показатель арматуры, используемой в строительстве, снизился до многолетних минимумов.

До этого стало известно, что Китай ввел жесткие экспортные ограничения на поставки галлия и германия, что почти удвоило цены на эти стратегические металлы на западных рынках. Эти меры могут серьезно ударить по производству микрочипов и оптических устройств за пределами Китая.

Ранее в Китае призвали США прекратить давление на экономику страны.