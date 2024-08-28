Стало известно, сколько мигрантов приехали работать в Россию за 2023 год

По итогам 2023 года в Россию прибыло 3,5 млн трудовых мигрантов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты исследования научного сотрудника Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юлии Флоринской.

В основном на заработки в Россию приезжали из Средней Азии: Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. На долю этих трех стран пришлось 87% всех поставленных на учет мигрантов в прошлом году. Более половины приезжих смогли трудоустроиться в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге или Ленинградской области.

Тем не менее показатель по -прежнему серьезно уступает допандемийным значениям. Так, в 2018-2019 годах ежегодный приток трудовых мигрантов в страну составлял порядка 4-4,5 млн человек.

Спрос на иностранных рабочих в России продолжает расти на фоне острого дефицита кадров. Зарплаты приезжих специалистов на производстве в РФ с начала года выросли уже на 40%.

Ранее экономист оценил рост реальных доходов россиян.