В Молдавии подготовились к прекращению поставок газа РФ через Украину

Министерство энергетики Молдавии сообщило, что разработало план действий на случай прекращения транзита природного газа через Украину. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно заявлению, план основан на национальной, а также региональной оценке рисков, связанных с безопасностью электроснабжения. Отмечается, что на основе выявленных сценариев вероятных кризисов были предусмотрены меры по предотвращению и управлению соответствующими ситуациями, связанными с поставками электроэнергии.

До этого комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии ввела режим раннего предупреждения в энергетике из-за рисков прекращения поставок газа через Украину. По словам секретаря правительства Даниэля Водэ, из-за военных действий между Россией и Украиной в районе города Суджа возник риск перебоев в поставках природного газа. Он обратил внимание на то, что сейчас перебоев не наблюдается, но введение особого режима даст возможность оперативного вмешательства «в случае необходимости».

Ранее стало известно, что в Европе разгорается газовый конфликт.