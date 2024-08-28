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В Молдавии подготовились к прекращению поставок газа РФ через Украину

Молдавия подготовила план в случае прекращения транзита газа через Украину

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Михай Карауш/РИА Новости

Министерство энергетики Молдавии сообщило, что разработало план действий на случай прекращения транзита природного газа через Украину. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно заявлению, план основан на национальной, а также региональной оценке рисков, связанных с безопасностью электроснабжения. Отмечается, что на основе выявленных сценариев вероятных кризисов были предусмотрены меры по предотвращению и управлению соответствующими ситуациями, связанными с поставками электроэнергии.

До этого комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии ввела режим раннего предупреждения в энергетике из-за рисков прекращения поставок газа через Украину. По словам секретаря правительства Даниэля Водэ, из-за военных действий между Россией и Украиной в районе города Суджа возник риск перебоев в поставках природного газа. Он обратил внимание на то, что сейчас перебоев не наблюдается, но введение особого режима даст возможность оперативного вмешательства «в случае необходимости».

Ранее стало известно, что в Европе разгорается газовый конфликт.

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