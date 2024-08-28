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Россия резко нарастила поставки макарон за рубеж

Импорт российских макарон за семь месяцев вырос на 20%

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Pixabay

Поставки российских макаронных изделий за рубеж в январе — июле подскочили на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, превысив 65 тыс. тонн, сообщает «Агроэкспорт».

Основным покупателем макарон у России в период с января по июль был Казахстан. На него пришлось 19,5% всего российского экспорта макаронных изделий. Второе место заняла Белоруссия с долей 19,4%. Топ-3 замыкает Туркменистан с 13,8%.

По результатам прошлого года РФ заняла 12-е место по экспорту макарон с долей 1,5%. Лидером стала Италия. В 2023-м году эта европейская страна обеспечила 29,8% всех поставок макаронных изделий на мировые рынки. В топ-3 также вошли Турция и Китай с 17,1% и 8,5% соответственно.

До этого сообщалось о рекордных закупках российского зерна Индонезией. В июле поставки взлетели почти в 11 раз.

Ранее в России начались проблемы с сельхозтехникой.

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