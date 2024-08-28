Запад уже ощутил санкции Китая по редкоземельным металлам

Китай ввел жесткие экспортные ограничения на поставки галлия и германия — стратегических металлов, широко используемых в полупроводниковой, оптической и военной промышленности. По данным Financial Times, эти меры привели к почти двукратному росту цен на указанные материалы на западных рынках.

Издание сообщает, что ограничения КНР на экспорт галлия и германия «в интересах национальной безопасности» могут нанести серьезный удар по производству передовых микрочипов, оптических устройств и телекоммуникационного оборудования за рубежом. Геологическая служба США подтверждает лидирующие позиции Китая в добыче этих металлов - на долю страны приходится 98% мирового производства галлия и 60% германия.

«Ситуация с поставками из Китая критическая, мы полностью от них зависим. Если КНР сократит экспорт галлия, как в первой половине года, наши запасы иссякнут, и возникнет дефицит», — цитирует FT представителя одной из пострадавших западных компаний.

Немецкий специалист Ян Гизе из Tradium отмечает, что новые правила «создают дополнительный стресс и усложняют положение для всех сторон за пределами Китая».

Чтобы вывезти галлий или германий, экспортер теперь должен подать заявку в Минкоммерции с контрактом, спецификациями и целью поставки. После проверки ведомство выдаст разрешение либо откажет. Для товаров, связанных с безопасностью, нужно и одобрение Госсовета КНР.

До этого стало известно, что в КНР назвали незаконными и односторонними новые санкции США против китайских компаний за якобы сотрудничество с Россией. Спецпредставитель Ли Хуэй подчеркнул, что эти меры не основаны на фактах и отражают эгоистичные интересы Вашингтона.

Ранее Евросоюз преодолел торговый кризис.