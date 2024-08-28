Песков напомнил об альтернативных маршрутах поставок российского газа в Европу

Существуют альтернативные пути поставок газа из России в Европу, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя отказ Украины продлевать договор о транзите. Его слова приводит ТАСС.

«Есть альтернативные маршруты, есть планы по созданию хаба в Турции, ведется работа на этот счет», — заявил Песков.

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что «Нафтогаз Украины» не будет продлевать договор с холдингом «Газпром» о прокачке российского газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины после истечения срока соглашения в конце 2024 года.

До этого сообщалось, что Европейский союз готовится предъявить Киеву ультиматум по поводу продления транзита российского газа. В регионе опасаются дефицита газа в отопительный сезон, несмотря на приличные запасы.

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