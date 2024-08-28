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В Госдуме рассказали, как россиянам помогут накопить на первоначальный взнос по ипотеке

Депутат Аксаков: жилищный накопительный вклад поможет взять ипотеку

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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

В России планируют принять закон, который введет в правовое поле понятие «жилищный накопительный вклад» и поможет россиянам накопить на первоначальный взнос по ипотечному кредиту. Об этом в интервью «Парламентской газете» рассказал глава Комитета Госдумы  по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, такие вклады будут отличаться от обычных более высокими процентами, потому что на такие накопления россиянам потребуется «относительно большое время». Депутат уточнил, что их будут защищать системой страхования, причем в большем объеме, чем на данный момент предусматривает законодательство.

«Сейчас законом защищено миллион четыреста тысяч рублей, то есть при банкротстве банка клиенту вернут деньги в пределах этой суммы. Мы же своим законопроектом определяем сумму до десяти миллионов рублей. Соответственно, рассчитываем, что это тоже простимулирует россиян накапливать деньги на приобретение жилья», — уточнил Аксаков.

Исследование Level Group, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что только каждый четвертый российский родитель (23%) планирует переехать в квартиру побольше. При этом почти каждый второй опрошенный (46%) хотел бы улучшить жилищные условия, но признается, что такой возможности сейчас нет.

Ранее сообщалось, что россияне начали отдавать банкам больше денег.

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