В России начали работать магазины без продавцов

«ВкусВилл» запустил пилотный проект по работе круглосуточных магазинов без продавцов. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на заявление представителя сети.

Тестирование таких точек началось в Москве и Московской области. Решение о запуске пилотного проекта было принято на фоне дефицита кадров в стране.

По словам представителя «ВкусВилл», примером подобного формата являются магазины в Южной Корее, которые в последнее время активно развивают такой сегмент продуктового ретейлинга. Днем там работают продавцы, а ночью торговые точки функционируют без них.

«ВкусВилл» планирует развивать подобную схему в России, отметил собеседник газеты.

До этого компания Apple запустила в своем онлайн-магазине функцию видеоконсультации со специалистом. Нововведение представляет собой видеочат, который позволяет потенциальным покупателям в режиме реального времени общаться с квалифицированными продавцами-консультантами компании.

Ранее сообщалось, что большинство зумеров просматривают товары на маркетплейсах просто для отдыха.