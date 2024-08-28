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В России начали работать магазины без продавцов

«Ведомости»: «ВкусВилл» тестирует работу круглосуточных магазинов без продавцов

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Depositphotos

«ВкусВилл» запустил пилотный проект по работе круглосуточных магазинов без продавцов. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на заявление представителя сети.

Тестирование таких точек началось в Москве и Московской области. Решение о запуске пилотного проекта было принято на фоне дефицита кадров в стране.

По словам представителя «ВкусВилл», примером подобного формата являются магазины в Южной Корее, которые в последнее время активно развивают такой сегмент продуктового ретейлинга. Днем там работают продавцы, а ночью торговые точки функционируют без них.

«ВкусВилл» планирует развивать подобную схему в России, отметил собеседник газеты.

До этого компания Apple запустила в своем онлайн-магазине функцию видеоконсультации со специалистом. Нововведение представляет собой видеочат, который позволяет потенциальным покупателям в режиме реального времени общаться с квалифицированными продавцами-консультантами компании.

Ранее сообщалось, что большинство зумеров просматривают товары на маркетплейсах просто для отдыха.

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