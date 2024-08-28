Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Госдолг Украины за июль вырос еще на $3,2 млрд

Госдолг Украины превысил $155 млрд

close
100%
Александр Демьянчук/РИА «Новости»

Госдолг Украины по итогам июля вырос еще на 206,16 млрд гривен или около $3,2 млрд. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на данные Министерства финансов страны.

По состоянию на 31 июля размер задолженности Украины составил 6,37 трлн гривен, что соответствует порядка $155,36 млрд.

Большую часть долга страны составляют ссуды от правительств других государств и международных финансовых организаций. Так, на валютные счета украинского правительства в июле поступило почти $2,2 млрд от Международного валютного фонда (МВФ).

В июле Киеву удалось договориться с Комитетом держателей еврооблигаций Украины о реструктуризации долга. Ранее страны-кредиторы из «Большой семерки» дали Киеву отсрочку по обсаживанию суверенного долга до конца марта 2027 года.

Между тем расходы Украины на обслуживание госдолга уже превысили $296 на человека.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что западные инвесторы зарабатывают на «мусорных» облигациях Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами