Госдолг Украины за июль вырос еще на $3,2 млрд

Госдолг Украины по итогам июля вырос еще на 206,16 млрд гривен или около $3,2 млрд. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на данные Министерства финансов страны.

По состоянию на 31 июля размер задолженности Украины составил 6,37 трлн гривен, что соответствует порядка $155,36 млрд.

Большую часть долга страны составляют ссуды от правительств других государств и международных финансовых организаций. Так, на валютные счета украинского правительства в июле поступило почти $2,2 млрд от Международного валютного фонда (МВФ).

В июле Киеву удалось договориться с Комитетом держателей еврооблигаций Украины о реструктуризации долга. Ранее страны-кредиторы из «Большой семерки» дали Киеву отсрочку по обсаживанию суверенного долга до конца марта 2027 года.

Между тем расходы Украины на обслуживание госдолга уже превысили $296 на человека.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что западные инвесторы зарабатывают на «мусорных» облигациях Украины.