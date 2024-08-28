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Россия резко нарастила добычу газа

«Ъ»: производство газа в России за июль выросло на 16%

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Евгений Биятов/РИА Новости

Производство газа в России за июль подскочило на 16%, до 52 млрд кубометров. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Такой резкий рост во многом обеспечил «Газпром». Холдинг в июле значительно увеличил поставки газа населению на фоне экстремальной жары. Добыча компании за период взлетела на порядка 30,5%.

Всего по итогам первых семи месяцев Россия нарастила добычу газа на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Производство достигло 409,36 млрд кубометров.

Накануне Украина отказалась продлевать договор о транзите российского газа в Европу после истечения соглашения в конце текущего года. По мнению экономиста Давиде Табарелли, ЕС не готов к прекращению этих поставок.

Уровень заполненности европейских хранилищ приблизился к 92%, значительно опережая план. Тем не менее цены на газ продолжают оставаться высокими, а аналитики опасаются, что региону может не хватить газа на зиму.

Ранее в Сербии заявили, что рассчитывают на продление газового контракта с Россией на особо выгодных условиях.

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