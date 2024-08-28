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Индонезия рекордно закупилась российским зерном

Индонезия в июне нарастила закупки зерна у России почти в 11 раз

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Seth Perlman/AP

Индонезия по итогам июня нарастила закупки зерна из России почти в 11 раз по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Объем импорта составил $26,1 млн. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные индонезийской статслужбы.

За первый месяц лета Индонезия приобрела 95 тыс. тонн российского зерна. Для сравнения: в прошлом июне показатель составил всего 4,7 тыс. тонн.

Всего по результатам января — июня азиатская страна импортировала 782,6 тыс. тонн российского сырья на $221,4 млн. Это рекордный уровень поставок для первого полугодия. Более того, объем импорта за шесть месяцев уже составил почти 80% от показателя за весь 2023 год.

Основную долю в российском экспорте зерна в Индонезию занимала пшеница. Ее доля составила 99% от всех поставок. Россия была пятым по величине поставщиком пшеницы на индонезийский рынок. В топ-5 также вошли Австралия (1,9 млн тонн), Канада (1,43 млн), Аргентина (1,39 млн) и Украина (948 тыс.).

До этого сообщалось, что Евросоюз в июне почти вдвое увеличил импорт российского зерна.

Ранее в России начались проблемы с сельхозтехникой.

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