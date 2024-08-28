Россиянам объяснили, почему нет смысла покупать квартиру в новостройке

На рынке недвижимости в ближайшее время не скажутся меры по обходу высокой ипотечной ставки – снижение спроса и падение цен становится трендом. При этом сегодня в сложившихся условиях аренда жилья намного выгоднее, чем покупка, а приобретение квартиры в ипотеку в новостройке – просто бессмысленно, так как далее прогнозируется снижение цен, объяснил вице-президент Гильдии риэлторов Константин Апрелев в беседе с Общественной Службой Новостей.

Сегодня первичка стоит в среднем на 30% дороже по отношению к рынку, однако в будущем ожидается, что она может подешеветь. Если сегодня у россиянина есть средства на покупку жилья, лучше обратить внимание на вторичку – это снизит риск того, что квартира резко упадет в цене, объяснил Апрелев.

Однако в сегодняшних реалиях на вторичном рынке тоже не ожидается рост спроса и цен.

«Логика простая. Если вы можете положить свои накопления на банковский счет под 18-20% годовых и продолжать снимать квартиру, которая вам будет обходиться в 5% годовых от стоимости такой же квартиры на рынке – наверное, это будет самым разумным поведением в нынешнем формате финансового рынка по его ключевым ставкам, и ожидания того, когда ключевая ставка изменится», — объяснил риелтор.

Когда ключевая ставка снизится, наступит более благоприятное время для покупки жилья. В среднем сегодня арендованная квартира будет в четыре раза дешевле, чем взятая в ипотеку, поэтому спешить оформлять кредит не стоит, подчеркнул эксперт. Даже если цены вниз не пойдут, те, кто решил подождать, ничего не потеряют, так как по 20% цены точно повышаться не будут, заключил эксперт.

Напомним, специалисты выяснили, что более, чем у половины российских семей ежемесячный платеж по ипотеке составляет 30% семейного дохода. Для каждой четвертой семьи эта цифра превышает 50% дохода. При этом, по данным Банка России, растет доля граждан с несколькими одновременно обслуживаемыми кредитами.

Россияне ранее назвали приемлемую ставку по ипотеке.