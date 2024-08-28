Эксперт оценил готовность Европы прекратить транзит газа из России

Европа не готова к прекращению поставок российского газа через Украину, заявил глава аналитического и исследовательского центра в области энергетики Nomisma Energia Давиде Табарелли. Его слова приводит РИА Новости.

Договор между госкомпанией «Нафтогаз Украины» и «Газпромом» о транзите газа из РФ в Европу истекает в конце 2024 года. Накануне, 27 августа, президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона не будет продлевать соглашение.

«Европа к этому не готова, как она не была готова к кризису 2022 года. <...> Поставки газа из России оставались важными в две последние зимы, несмотря на конфликт», — отметил Табарелли.

Запасы газа в европейских подземных хранилищах уже превысили 90%. Согласно плану, уровень заполненности ПГХ должен был достичь этого уровня к 1 ноября. Несмотря на это, цены на газ в регионе продолжают оставаться высокими. Более того, недавно они поднимались до восьмимесячного максимума. Аналитики предупреждают, что запасов может не хватить в случае непредвиденных обстоятельств.

Ранее в Германии призвали экономить газ в преддверии зимы.