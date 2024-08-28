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В России могут усилить контроль за самозанятыми

РБК: Минэкономики предложило увеличить число поводов для проверок самозанятых

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Минэкономики РФ предложило расширить перечень оснований для выездных проверок в случае перевода сотрудников в самозанятые, которое может свидетельствовать о применении «серой» схемы выплаты заработной платы. Об этом пишет »РБК».

Основания для выездных проверок работодателей включены в перечень индикаторов риска, сигнализирующих о возможных нарушениях требований в сфере трудового права.

Использование самозанятых, которые платят в бюджет от 4 до 6% заработной платы, в качестве фактических работников, предлагается включить в этот перечень. Также власти намерены добавить новые критерии, которые могут указывать на использование работодателем практики серых зарплат.

До этого руководитель юридического департамента юридической компании «Прагмат» Артем Платонов сообщил, что уволенные сотрудники часто сообщают налоговым органам о применении компанией «серых» схем выплат заработной платы.

Ранее бизнесменам рассказали, как избежать выездных налоговых проверок.

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