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УК «Первая» улучшила условия по одному из фондов

Россиянам стало проще инвестировать в инструменты денежного рынка

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Shutterstock

Управляющая компания «Первая» снизила комиссию за управление биржевым паевым инвестиционным фондом «Сберегательный», сообщает пресс-служба компании.

Теперь совокупные расходы и издержки фонда составляют не более 0,333%. Ранее этот показатель был 0,4% в год. При этом все комиссии уже включены в цену пая.

Как уточнили в «Первой», снижение комиссии проводилось в два этапа. Так, 25 июля на 0,037% уменьшились инфраструктурные расходы, а 27 августа прочие комиссии фонда сократились на 0,03%.

Отмечается, что фонд «Сберегательный» инвестирует в инструменты денежного рынка через сделки обратного РЕПО с Центральным контрагентом под КСУ и ОФЗ.

Фонд позволяет заработать на повышении ключевой ставки, следуя за индикатором RUONIA (Ruble Overnight Index Average).

В компании рассказали, что продать паи и забрать полученный доход можно в любое время.

Паи фонда доступны для покупки на брокерском счете и ИИС. При владении паями от трех лет есть возможность не платить НДФЛ с прибыли до 3 млн рублей. С начала года в фонд вложили 36 млрд рублей.

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