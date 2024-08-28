Банки ОАЭ начали блокировать некоторые российские платежи

В августе банки Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) начали ограничивать платежи за электронные компоненты и потребительскую электронику от российских компаний. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.

Ранее ОАЭ служили основным каналом для российских импортеров, осуществляющих платежи за технику, ввозимую из Китая, но в последнее время риски вторичных санкций усложнили эту товарно-денежную цепочку.

С начала августа банки ОАЭ, особенно в Дубае, начали отклонять платежи за электронику от российских компаний, рассказал представитель одного из крупных дистрибьюторов.

По его словам, через каналы поставок в ОАЭ проходит около 10–20% всех ноутбуков, а по другим категориям товаров эта доля может достигать 30%. Блокировка затрагивает случаи, когда оплачиваемая электроника не поступает в ОАЭ из других стран.

«Российские организации использовали компании в ОАЭ как способ перевести средства за электронику в Китай, однако сами товары сразу отправлялись в РФ», — пояснил источник. Он добавил, что проведение платежей через ОАЭ было выгодным из-за низкой комиссии — всего 1–3%.

Ранее российский бизнес столкнулся с проблемой платежей через банки Средней Азии.