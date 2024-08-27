Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Турции подтвердили сохранение проблем с переводами в Россию

Denizbank: кризис с российско-турецкими переводами еще не преодолен

close
100%
Depositphotos

Проблемы с банковскими переводами между Турцией и Россией сохраняются, несмотря на попытки стран урегулировать ситуацию. Об этом РИА Новости рассказали представители крупнейшего частного банка Турции Denizbank.

По информации анкарского филиала банка, переводы из Турции в Россию остаются проблематичными, а транзакции в обратном направлении подвергаются тщательным проверкам.

«Да, все еще имеются проблемы», — подтвердили в Denizbank, отметив, что говорить о нормализации ситуации пока рано.

При этом банк продолжает предоставлять россиянам возможность открывать счета, в том числе в рублях.

Ситуация обострилась в 2024 году на фоне усиления санкционного контроля со стороны Минфина США. Турецкие банки стали опасаться принимать российские платежи, что привело к снижению двусторонней торговли.

По данным TurkStat, экспорт турецких товаров в Россию в первой половине 2024 года упал на 28,3% до $4,16 млрд, а поставки российской продукции в Турцию снизились на 10,3% до $22,04 млрд.

Ранее в Грузии разъяснили причины приостановки работы «Золотой короны».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами