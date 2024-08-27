В Турции подтвердили сохранение проблем с переводами в Россию

Проблемы с банковскими переводами между Турцией и Россией сохраняются, несмотря на попытки стран урегулировать ситуацию. Об этом РИА Новости рассказали представители крупнейшего частного банка Турции Denizbank.

По информации анкарского филиала банка, переводы из Турции в Россию остаются проблематичными, а транзакции в обратном направлении подвергаются тщательным проверкам.

«Да, все еще имеются проблемы», — подтвердили в Denizbank, отметив, что говорить о нормализации ситуации пока рано.

При этом банк продолжает предоставлять россиянам возможность открывать счета, в том числе в рублях.

Ситуация обострилась в 2024 году на фоне усиления санкционного контроля со стороны Минфина США. Турецкие банки стали опасаться принимать российские платежи, что привело к снижению двусторонней торговли.

По данным TurkStat, экспорт турецких товаров в Россию в первой половине 2024 года упал на 28,3% до $4,16 млрд, а поставки российской продукции в Турцию снизились на 10,3% до $22,04 млрд.

Ранее в Грузии разъяснили причины приостановки работы «Золотой короны».