Западные инвесторы получают прибыль от облигаций украинских компаний, несмотря на их «мусорный» статус. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.

По словам Боуза, высокая доходность этих облигаций обеспечивается за счет финансовой помощи, которую Украина получает от европейских стран. «Несмотря на их мусорный статус, это делает их очень надежными и прибыльными», — отметил журналист.

«По сути, немецкие налогоплательщики финансируют помощь Украине, и эти деньги в конечном итоге оказываются в руках британских фондов, которые фактически владеют страной», — подчеркнул Боуз.

Журналист также отметил, что даже украинский долг стал прибыльным активом для спекуляций.

По данным украинских властей, госдолг страны по итогам мая 2024 года составил $151 млрд, увеличившись за год на 20%. При этом три четверти задолженности приходится на нерезидентов.

В конце июля премьер-министр страны Денис Шмыгаль сообщил о достижении договоренностей с комитетом владельцев еврооблигаций Украины о реструктуризации внешнего долга, что позволило избежать дефолта.

Ранее расходы Украины на обслуживание госдолга превысили $296 на человека.