Cтало известно, сколько тратят российские семьи на ипотеку

Для большей части российских семей ипотечные платежи составляют треть или даже половину семейного дохода. Об этом сообщила первый замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина на Всероссийском форуме «Развитие малых городов и исторических поселений», передает ТАСС.

По словам Баталиной, у 55% семей ежемесячный платеж по ипотеке составляет 30% семейного дохода. Для каждой четвертой семьи эта цифра превышает 50% дохода.

«Растет закредитованность семей, а это является серьезным барьером для роста рождаемости», — подчеркнула замминистра.

Баталина отметила, что большинство россиян направляют материнский капитал на погашение ипотечного кредита или первоначальный взнос. При этом, по данным Банка России, растет доля граждан с несколькими одновременно обслуживаемыми кредитами.

«В этих условиях нам нужны внеипотечные меры улучшения жилищных условий наравне с ипотекой. В том числе с привлечением средств работодателей», — добавила Баталина.

Замминистра подчеркнула, что ипотека сегодня не является единственным финансовым обременением для семей, что создает дополнительную нагрузку на семейный бюджет.

До этого стало известно, что в июле 2024 года число сделок на рынке строящегося жилья Москвы сократилось на 30%, до 7,3 тыс. договоров, тогда как спрос на готовые квартиры вырос на 16%, до 13 тыс. сделок. Эксперты связывают это с завершением программ господдержки, но отмечают, что рынок адаптируется через другие меры, такие как семейная ипотека и рассрочка от застройщиков.

Ранее рынок автокредитования России показал рекордный рост.