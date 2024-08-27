Сбер обновил интерфейс детского мобильного приложения СберKids

В детском мобильном приложении СберКids для Android обновили интерфейс. Об этом сообщается на сайте Сбербанка.

Как рассказал начальник управления СберKids Сбербанка Кирилл Бессонов, финансовую грамотность важно осваивать с самого детства, поскольку без нее сложно добиться жизненного успеха.

«Вместе с приложением СберKids развивать навыки финграмотности удобно и интересно. В этом году мы существенно доработали наше приложение, которым пользуются уже 1,8 млн ребят», — отметил он.

По его словам, команда «СберKids» продолжает расширять функционал приложения, добавляет новые возможности и работает над эстетикой, чтобы каждый ребенок мог получить удовольствие от взаимодействия с ним.

В Сбере уточнили, что пользоваться приложением могут дети 6–13 лет. При этом оно может работать как образовательный портал, поскольку его пользователям доступны обучающие видео и тесты.

«Если у ребенка есть детская СберКарта, то в приложении также можно контролировать свои расходы, переводить деньги, формировать накопления, управлять личным бюджетом. Чаще всего приложением СберКids пользуются дети 10-13 лет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что самыми популярными действиями в СберКids является просмотр баланса, переводы денег, а также открытие копилки и откладывание денег на мечту.

В банке рассказали, что с начала года переводом внутри Сбера воспользовались 1,7 млн детей. При этом переводом денег в банки-партнеры уже воспользовались 300 тыс. детей.