Украина отказалась продлевать договор о транзите российского газа в Европу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что руководство государственной энергокомпании «Нафтогаз Украины» не будет продлевать договор с российским холдингом «Газпром» после 2024 года. Об этом сообщает ТАСС.

Зеленский подчеркнул, что после истечения срока действия существующего соглашения в европейские страны перестанет осуществляться транзит российского газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины.

Президент страны добавил, что в будущем Киев сам будет договариваться с партнерами из ЕС по возможностям продолжения поставок газа из России в страны Европы через территорию Украины. Он отметил, что в таких ситуациях речь должна идти о топливе не от «Газпрома», а от других компаний.

До этого стало известно, что Евросоюз готовится предъявить Киеву ультиматум по поводу продления транзита российского газа.

По прогнозам аналитиков, в следующем году цены на газ останутся на уровне $350-400 за тысячу кубометров при отсутствии новых чрезвычайных ситуаций.

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