Европейский рынок газа сохраняет напряженность

Европейские хранилища газа заполнены на 90% еще с 19 августа, что на 10 недель раньше официального срока 1 ноября. Однако цены на газ остаются высокими, недавно достигнув восьмимесячного максимума. Об этом пишет Bloomberg.

Эксперты отмечают, что нынешних запасов может не хватить в случае непредвиденных обстоятельств, таких как холодная зима или перебои с поставками из России. Кроме того, в этом году Европа столкнулась с более жесткой конкуренцией за сжиженный природный газ (СПГ) со стороны азиатских покупателей.

«Импорт СПГ в Европу этим летом был на 15-25% ниже, чем в аналогичные периоды предыдущих двух лет», — отмечается в материале.

Текущая цена на европейском газовом бенчмарке TTF составляет около €40 за мегаватт/час. При благоприятном сценарии она может снизиться до €25-30 к Рождеству. Однако риски сохраняются.

По оценкам экспертов Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета, потребление газа в Европе в этом году может упасть до самого низкого уровня с 1984 года. Однако цены все еще вдвое превышают докризисный уровень.

До этого стало известно, что Евросоюз может предъявить Киеву ультиматум по вопросу продления транзита российского газа, поскольку недавние атаки на Курскую область угрожают поставкам топлива в Европу. В условиях скорого окончания контракта на транзит и дефицита СПГ, ситуация вызывает серьезное беспокойство в ЕС.

Ранее в Германии призвали экономить газ в преддверии зимы.