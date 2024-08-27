В России резко сократилось число микрокредитных организаций

За последние 10 лет количество микрофинансовых организаций (МФО) в России сократилось более чем в четыре раза: с 4200 по итогам 2014-го до 1009 на конец 2023-го. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на данные Центрального банка РФ.

В текущем году динамика продолжилась. Так, за первый квартал число МФО в стране сократилось до 982. Согласно прогнозам, к концу 2024-го их останется не более 890.

Бизнес микрокредиторов начал активнее сворачиваться из-за укрепившегося понимания того, что давать деньги без залога или положительной кредитной истории крайне рискованно, отметил эксперт по финансовым рынкам Николай Солабуто.

«Скорее всего, они все станут ломбардами или постараются получить банковскую лицензию», — добавил эксперт.

До этого стало известно, сколько микрозаймов россияне взяли в июле. Выяснилось, что за прошлый месяц МФО выдали 2,95 млн таких кредитов.

Ранее эксперты оценили добросовестность россиян с кредитами.