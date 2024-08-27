В правительстве описали, как должен проходить рост экономики в РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии, посвященной новым нацпроектам, заявил, что в России рост экономики должен сопровождаться ростом благосостояния граждан и доходов предприятий. Его слова передает ТАСС.

«Рост экономики должен сопровождаться увеличением благосостояния граждан, доходов предприятий, наращиванием частных инвестиций, а также решением вопроса дефицита кадров и внедрением современной модели управления на основании больших данных», — сказал он.

27 августа официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга заявил, что Центробанк и правительство принимают меры для снижения уровня инфляции.

До этого главный экономист «Т-Инвестиции» Софья Донец говорила, что одним из факторов перегрева российской экономики стал отказ граждан от экономного потребления.

Ранее Набиуллина назвала самые болезненные санкции против РФ.