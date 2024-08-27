Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, какой банк повысит комиссии за переводы в евро с сентября

ОТП банк вводит минимальную комиссию за перевод валюты в €150

close
100%
Depositphotos

Согласно новым тарифам, комиссия за переводы в евро через мобильный и интернет-банк вырастет с 2% до 3% от суммы перевода. Максимальный размер комиссии увеличится в 2,5 раза — до €1000, а минимальный почти в 1,9 раза — до €150. Об этом свидетельствует официальное заявление банка.

Для переводов в офисах банка и через сервис «OTP-express» комиссия повысится с 4% до 5%, с минимальным порогом €150 и максимальным €1000.

«Тарифы за денежные переводы в китайских юанях, венгерских форинтах, казахстанских тенге останутся без изменений», — отмечается в сообщении банка.

Повышение тарифов на переводы совпало с датой решения Райффайзенбанка о полном прекращении переводов для большинства клиентов.

На прошлой неделе некоторые банки в Киргизии приостановили денежные переводы в российские «Сбербанк», «МТС Банк» и «Т-Банк» через мобильные приложения из-за санкций против России. В результате, переводы в эти банки стали невозможными. Национальный банк Киргизии уточнил, что банки обязаны соблюдать законы о борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег, что требует тщательной проверки операций для избежания вторичных санкций. Однако переводы через системы Юнистрим, Золотая Корона и другие остаются пока доступными.

Ранее в России выявили признаки классического перегрева экономики.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами