Стало известно, какой банк повысит комиссии за переводы в евро с сентября

Согласно новым тарифам, комиссия за переводы в евро через мобильный и интернет-банк вырастет с 2% до 3% от суммы перевода. Максимальный размер комиссии увеличится в 2,5 раза — до €1000, а минимальный почти в 1,9 раза — до €150. Об этом свидетельствует официальное заявление банка.

Для переводов в офисах банка и через сервис «OTP-express» комиссия повысится с 4% до 5%, с минимальным порогом €150 и максимальным €1000.

«Тарифы за денежные переводы в китайских юанях, венгерских форинтах, казахстанских тенге останутся без изменений», — отмечается в сообщении банка.

Повышение тарифов на переводы совпало с датой решения Райффайзенбанка о полном прекращении переводов для большинства клиентов.

На прошлой неделе некоторые банки в Киргизии приостановили денежные переводы в российские «Сбербанк», «МТС Банк» и «Т-Банк» через мобильные приложения из-за санкций против России. В результате, переводы в эти банки стали невозможными. Национальный банк Киргизии уточнил, что банки обязаны соблюдать законы о борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег, что требует тщательной проверки операций для избежания вторичных санкций. Однако переводы через системы Юнистрим, Золотая Корона и другие остаются пока доступными.

Ранее в России выявили признаки классического перегрева экономики.