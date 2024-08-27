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Профсоюзы сомневаются в резком повышении МРОТ

ФНПР: правительство вряд ли одобрит повышение МРОТ до 30 тыс. рублей

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Depositphotos

Инициатива ЛДПР о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до ₽30 тыс. вряд ли будет одобрена правительством. Об этом ТАСС рассказала замруководителя департамента социально-трудовых отношений Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Елена Косаковская.

«Когда поднимают МРОТ, считаются финансовые средства прежде всего работников бюджетных сфер. Ожидать, что правительство согласится на данную меру, не приходится, потому что это связано с финансовым обеспечением регионов», — сказала она.

Однако ФНПР указывает на уже озвученную позицию правительства по росту МРОТ в 2025 году.

Минтруд России предложил увеличить МРОТ с 1 января 2025 года до 22,4 тыс. руб., что означает рост на 16,6%. Этот вариант уже вынесен на общественное обсуждение.

Несмотря на скептицизм относительно инициативы ЛДПР, профсоюзы в целом поддерживают идею повышения МРОТ.

«Сейчас настолько велик кадровый голод в организациях, что компании и сами всеми силами пытаются привлечь работников, поэтому повышают зарплаты», — отметила Косаковская.

Накануне стало известно, что одним из факторов перегрева российской экономики стал отказ граждан от экономного потребления. Главный экономист «Т-Инвестиции» Софья Донец отметила, что россияне стали меньше искать скидки и посещать дискаунтеры, предпочитая тратить деньги активнее. Это, по ее мнению, привело к летнему всплеску инфляции, связанному с потребительским оптимизмом, достигшим своего пика весной.

Ранее аналитик оценил возможность повышения МРОТ до 30 тысяч рублей.

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