Премьер Украины назвал объем полученной от Запада помощи

За два с половиной года Украина получила от западных стран более $100 млрд финансовой помощи. Об этом со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля сообщает ТАСС.

Одновременно с этим чиновник посетовал, что нынешних объемов внешнего финансирования Украины недостаточно для покрытия растущего дефицита бюджета страны.

По его словам, у республики существует критическая потребность в дополнительном финансировании государственных расходов, включая оборонные. До конца текущего года властям страны необходимо найти источники для получения 500 млрд гривен (около $1,2 млрд), соответствующие предложения уже представлены в Верховную раду.

27 августа Шмыгаль заявил, что в 2025 году Украине потребуется изыскать дополнительные $15 млрд ради покрытия дефицита бюджета страны. Киев рассчитывает решить проблему с финансами за счет прибыли от замороженных российских активов в размере $50 млрд, находящихся в финансовых учреждениях стран G7.

Ранее сообщалось, что министры обороны ЕС обсудят использование российских активов для помощи Украине.