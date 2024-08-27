Суд в Москве арестовал бывших топ-менеджеров «Роснано»

Мещанский суд Москвы заочно арестовал бывших топ-менеджеров «Роснано» Олега Киселева и Ирину Рапопорт по делу о растрате в особо крупном размере. Об этом РИА Новости сообщили в суде.

Судом удовлетворено ходатайство предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно в отношении Рапопорт Ирины Марковны на срок два месяца, сообщил источник.

Срок исчисляется с момента экстрадиции на территорию РФ, либо с момента задержания на территории РФ. Аналогичное решение суд принял в отношении Олега Киселева.

Фигурантам вменяется растрата в особо крупном размере по части 4 статьи 160 УК РФ. Подробности не приводятся.

В июне Гагаринский суд Москвы приговорил к восьми годам колонии бывшего инвестиционного директора «Роснано» Наиля Губаева по делу о хищении 179 миллионов рублей.

До этого «Роснано» сообщило о планах подать на банкротство фирмы, реализовывавшей проект планшетов.

Ранее «Роснано» погасила банковские кредиты.