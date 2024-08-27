Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суд в Москве арестовал бывших топ-менеджеров «Роснано»

Суд заочно арестовал бывших топ-менеджеров «Роснано» Киселева и Рапопорт

close
100%
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Мещанский суд Москвы заочно арестовал бывших топ-менеджеров «Роснано» Олега Киселева и Ирину Рапопорт по делу о растрате в особо крупном размере. Об этом РИА Новости сообщили в суде.

Судом удовлетворено ходатайство предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно в отношении Рапопорт Ирины Марковны на срок два месяца, сообщил источник.

Срок исчисляется с момента экстрадиции на территорию РФ, либо с момента задержания на территории РФ. Аналогичное решение суд принял в отношении Олега Киселева.

Фигурантам вменяется растрата в особо крупном размере по части 4 статьи 160 УК РФ. Подробности не приводятся.

В июне Гагаринский суд Москвы приговорил к восьми годам колонии бывшего инвестиционного директора «Роснано» Наиля Губаева по делу о хищении 179 миллионов рублей.

До этого «Роснано» сообщило о планах подать на банкротство фирмы, реализовывавшей проект планшетов.

Ранее «Роснано» погасила банковские кредиты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами