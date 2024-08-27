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Аналитик оценил возможность повышения МРОТ до 30 тысяч рублей

Аналитик Деев: повышение МРОТ в РФ может ускорить инфляцию

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Pixabay

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев в интервью РИАМО прокомментировал идею депутатов Государственной думы повысить в России минимальный размер оплаты труда (МРОТ) более чем в полтора раза. По мнению эксперта, такое решение действительно повысило бы уровень жизни многих граждан и простимулировало потребительский спрос.

Однако, по его словам, повышение МРОТ потребует дополнительных расходов из бюджета в условиях ограниченных ресурсов, а также может спровоцировать инфляцию.

«Экономическая ситуация в России, включая уровень инфляции, динамику цен, рост ВВП и другие факторы, могут значительно повлиять на реализуемость такой инициативы. Поэтому сейчас сложно сказать, насколько реальна инициатива увеличить МРОТ», — резюмировал Деев.

В августе депутаты Госдумы от ЛДПР выступили с инициативой повысить МРОТ до 30 тысяч рублей в месяц. Законопроект будет представлен в нижней палате парламента.

Авторы документа указывают, что низкий уровень МРОТ приводит к значительной дифференциации доходов, снижает совокупный спрос и не стимулирует работодателей внедрять новые технологии и справедливые системы оплаты труда. Это также сдерживает рост производительности и ВВП страны.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб при этом считает, что повышать МРОТ нужно поэтапно. В следующем году рост составит 17%, напомнила она.

Ранее в Совфеде призвали установить нижний порог зарплаты для педагогов.

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