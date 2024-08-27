Экономист назвал своевременным повышение МРОТ до 30 тысяч рублей

Доцент РАНХиГС Николай Кульбака в беседе с «Ридусом» прокомментировал инициативу депутатов Госдумы повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России более чем в полтора раза. По мнению эксперта, такое решение является своевременным, «с учетом уровня инфляции в стране».

«Минимальный уровень, который сейчас зафиксирован, является достаточно низким и не обеспечивает нормального уровня жизни, поэтому его повышение до тридцати тысяч рублей вполне разумно», — сказал Кульбака.

При этом, по его мнению, в нынешней политической и экономической обстановке такая инициатива вряд ли будет одобрена.

В августе депутаты Государственной думы от ЛДПР выступили с инициативой повысить МРОТ до 30 тысяч рублей в месяц. Законопроект будет представлен в нижней палате парламента.

С 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда составляет 19 242 рубля в месяц. Авторы законопроекта указывают, что низкий уровень МРОТ приводит к значительной дифференциации доходов, снижает совокупный спрос и не стимулирует работодателей внедрять новые технологии и справедливые системы оплаты труда. Это также сдерживает рост производительности и ВВП страны.

Ранее эксперт сообщила об изменениях в расчете зарплат россиян в 2025 году.