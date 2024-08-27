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Одно из самых популярных в Великобритании блюд рекордно подорожало

Telegraph: фиш-энд-чипс в Британии за пять лет подорожал более чем на 50%

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Global Look Press

Одно из самых популярных британских блюд фиш-энд-чипс (рыба с жареным картофелем) с 2019 года подорожало более чем в 1,5 раза, до порядка £10 за порцию. Об этом сообщает Telegraph.

На втором месте по росту цен среди фастфуда оказался кебаб. Средняя цена этого блюда в Великобритании за последние пять лет выросла на 44% и достигла £7,75.

Среди продуктов наибольший рост цен за период продемонстрировал белый сахар — +70%. Также резко подскочила стоимость замороженных бургеров с говядиной (+67%), тушеной фасоли (+66%) и бутилированной негазированной воды в больших объемах (+64%).

Аналитики связывают такой скачок цен с изменениями климата и конфликтом на Украине.

До этого эксперты предрекли закат эпохи фастфуда в развитых странах. Популярные сети ресторанов быстрого питания уже столкнулись с оттоком клиентов.

Ранее стали известны причины подорожания молочных продуктов в России.

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