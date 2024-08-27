ЦБ аннулировал лицензию российского «Голдман Сакс банк»

ЦБ РФ с 27 августа аннулировал брокерскую лицензию ООО «Голдман Сакс банк». Об этом сообщается на сайте регулятора.

Лицензия была аннулирована по заявлению самой кредитной организации.

В конце 2023 года стало известно, что «Голдман Сакс банк» (дочерняя структура международной Goldman Sachs Group) оставит себе лишь одну лицензию в России. Кредитная организация ушла с торгов на Московской бирже. В 2022 году президент России Владимир Путин утвердил список банков, продажа которых возможна только по специальному разрешению главы государства. Туда включен и «Голдман Сакс банк».

Goldman Sachs Group — банк в США и один из крупнейших инвестиционных банков в мире, являющийся финансовым конгломератом. В кругу финансистов известен как «The Firm». В ноябре 2022 года топ-менеджер Goldman Sachs в Москве Тимоти Толкингтон объявил об уходе после 17 лет работы.

В марте 2022 года, сразу после начала СВО, Goldman Sachs объявил об уходе из России «в соответствии с нормативными и лицензионными требованиями», став первым крупным американским инвестбанком, принявшим такое решение.

Ранее в Кремле сочли важной функцию западных банков для России.