Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ЦБ аннулировал лицензию российского «Голдман Сакс банк»

Центробанк с 27 августа аннулировал лицензию российского «Голдман Сакс банк»

close
100%
Brendan McDermid/Reuters

ЦБ РФ с 27 августа аннулировал брокерскую лицензию ООО «Голдман Сакс банк». Об этом сообщается на сайте регулятора.

Лицензия была аннулирована по заявлению самой кредитной организации.

В конце 2023 года стало известно, что «Голдман Сакс банк» (дочерняя структура международной Goldman Sachs Group) оставит себе лишь одну лицензию в России. Кредитная организация ушла с торгов на Московской бирже. В 2022 году президент России Владимир Путин утвердил список банков, продажа которых возможна только по специальному разрешению главы государства. Туда включен и «Голдман Сакс банк».

Goldman Sachs Group — банк в США и один из крупнейших инвестиционных банков в мире, являющийся финансовым конгломератом. В кругу финансистов известен как «The Firm». В ноябре 2022 года топ-менеджер Goldman Sachs в Москве Тимоти Толкингтон объявил об уходе после 17 лет работы.

В марте 2022 года, сразу после начала СВО, Goldman Sachs объявил об уходе из России «в соответствии с нормативными и лицензионными требованиями», став первым крупным американским инвестбанком, принявшим такое решение.

Ранее в Кремле сочли важной функцию западных банков для России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами