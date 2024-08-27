Стало известно, сколько россияне потратили на школьную форму

Средний чек покупки школьной формы летом 2024 года оказался более чем на 20% меньше прошлогоднего. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на совместное исследование сервиса внутренней аналитики маркетплейсов JVO и системы категорийного анализа маркетплейсов CATAN.

Затраты на сбор девочки в школу снизились на 21% год к году. Средняя стоимость стандартного набора формы — блузка, платье, сарафан, юбка и брюки — составила 8625 рублей.

На сборы мальчика в школу (покупка двух рубашек, брюк и костюма) уходило в среднем 7450 рублей. При этом костюмы по сравнению с 2023 годом подешевели в среднем на 27%.

До этого россияне рассказали, на чем планируют сэкономить при сборах детей к 1 сентября. Каждый пятый опрошенный планирует отказаться от покупки подарков и цветов учителям.

Ранее россияне оценили общую сумму трат на подготовку к школе.