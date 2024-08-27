В Кремле заявили, что власти принимают меры для снижения инфляции

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга заявил, что Центробанк и правительство принимают меры для снижения уровня инфляции. Его слова передает ТАСС.

По словам Пескова, сегодня в России наблюдается инфляция выше целевых показателей.

«Наш ЦБ и правительство принимают меры для снижения инфляционной напряженности, инфляционного давления», — отметил представитель Кремля.

До этого главный экономист «Т-Инвестиции» Софья Донец говорила, что одним из факторов перегрева российской экономики стал отказ граждан от экономного потребления.

По ее словам, тенденция к бережливости, характерная для последних лет, в последние месяцы заметно ослабла. Донец отметила, что ранее распространенные модели поведения — поиск скидок, предпочтение дискаунтеров, конкуренция продавцов за покупателя — сменились более расточительным подходом. Специалист связала летний всплеск инфляции с классическим перегревом экономики.

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