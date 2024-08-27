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Индия закупается российскими алмазами

Индия за полгода нарастила импорт алмазов из России на 22%

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Depositphotos

Индия по итогам первого полугодия приобрела у России алмазов весом 4,1 млн каратов. Это на 22% больше, чем за аналогичный период 2023 года, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на индийский Минпромторг.

Доля драгоценных камней ювелирного качества в индийском импорте из РФ за период выросла до 77% против 63% годом ранее.

Между тем в денежном выражении экспорт российских алмазов в Индию снизился на 15% год к году и составил $520 млн.

Ожидается, что по итогам 2024 года поставки алмазов из России в Индию могут вырасти в 1,5 раза и достигнуть 10 млн каратов.

Алмазы и бриллианты на мировом рынке начали дешеветь весной 2022 года на фоне падения спроса на драгоценные камни и роста производства синтетических аналогов. За последние два года индекс цен на бриллианты IDEX опустился с исторических максимумов вблизи 160 пунктов ниже отметки в 100 пунктов.

До этого США разрешили импорт ряда категорий российских алмазов.

Ранее в Африке обнаружили второй по величине алмаз в мире.

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