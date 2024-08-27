Россия осталась в топ-3 торговых партнеров Узбекистана

Россия по итогам первых семи месяцев 2023 года удержала второе место среди главных внешнеторговых партнеров Узбекистана. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные агентства статистики при президенте республики.

Доля РФ во внешнеторговом обороте Узбекистана за период выросла на 3,4 процентных пункта, достигнув 18,5%. Это произошло благодаря росту товарооборота между странами. За семь месяцев торговля подскочила на 29%, или порядка $1,5 млрд.

Лидером в январе — июле был Китай. Доля КНР во внешнеторговом обороте Узбекистана за период составила 18,6%. Тройку замыкает Казахстан с 6,2%.

В топ-5 также вошли Турция и Республика Корея с 4,6% и 3,2% соответственно.

По итогам семи месяцев суммарный внешнеторговый оборот Узбекистана составил более $36 млрд.

До этого индийский экспорт в Россию побил исторический рекорд, достигнув $475 млн в июне.

Ранее стало известно о планах России и Афганистана довести товарооборот до $10 млрд.