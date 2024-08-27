Казахстан поддержал вынесение на референдум вопроса о строительстве АЭС

Кабмин Казахстана поддержал вынесение на референдум вопроса о строительстве АЭС. Об этом сообщает пресс-служба правительства Казахстана.

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев предложил вынести на рассмотрение проект постановления правительства об инициировании республиканского референдума по вопросу строительства АЭС в Казахстане и внесение проекта указа президента «О проведении республиканского референдума» на рассмотрение президента страны.

После этого премьер-министр Олжас Бектенов предложил проголосовать за представленный проект постановления правительства. Он поручил министерству энергетики совместно с аппаратом правительства внести проект указа в администрацию президента.

Осенью 2023 года сообщалось, что для строительства АЭС в Казахстане выбрана территория в Алматинской области.

Среди возможных поставщиков технологий власти рассматривали Китай, Южную Корею, Россию и Францию. Еще тогда президент страны предлагал вынести вопрос о строительстве АЭС на общенациональный референдум.

Ранее в Казахстане объяснили, зачем активизировали добычу нефти.