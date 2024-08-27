Аналитик рассказал, при каких условиях цена на нефть может вырасти до $100

Начальник аналитического отдела ИК «РИКОМ-ТРАСТ» Олег Абелев рассказал агентству «Прайм», что нефть марки Brent может подорожать до $100 за баррель при совпадении ряда факторов.

По словам Абелева, это может произойти, если запасы нефти в США снизятся, а потребление вырастет, например, из-за холодной зимы. Также рост цены за баррель нефти возможен при окончании боевых действий на Ближнем Востоке и Украине. Еще одно условие — это сокращение добычи нефти странами ОПЕК, или внезапное сокращение вплоть до полной остановки одним из ключевых экспортеров.

«Если все эти факторы реализуются одномоментно, то нефть будет не то, что по 90, она будет и за 100 долларов за баррель», — пояснил аналитик.

До этого руководитель по работе с физическими лицами компании «Страховой брокер AMsec24» Максим Колядов рассказал, что розничные цены на бензин этой осенью вряд ли сильно изменятся, АИ-95 будет стоить ₽57–59 за литр, а АИ-92 — ₽52–54 за литр.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.