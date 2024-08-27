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Россиянам рассказали, как распознать в себе столяра

HR-эксперт Семеренко назвала восемь навыков, нужных столяру

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Александр Коркка/РИА «Новости»

Самое главное для мастера столярного ремесла — умение фокусировать свое внимание на мелких деталях, чтобы создавать высококачественные изделия. Об этом «Газете.Ru» сказала карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Светлана Семеренко в преддверии Дня столяра 28 августа.

Второй и третий нужные навыки — терпение и развитая дисциплина. По словам Семеренко, эти качества необходимы для доведения дела до результата. По словам эксперта, порой работа над одним предметом может занимать месяцы, а иногда и годы.

Четвертый навык — творческий подход, который позволит в любом куске дерева увидеть будущее творение.

Пятый навык — хорошо развитая моторика рук, так как это важно для точности линий и деталей изделия. Семеренко уточнила, что еще профессия столяра подразумевает умение пользоваться большим количеством инструментов и материалов.

Седьмой навык — готовность работать в команде с другими специалистами. Эксперт уточнила, что в их числе дизайнеры и архитекторы.

Восьмой навык — умение читать чертежи и планы. Это важно для понимания, какие детали нужно изготовить и как их соединить между собой, пояснила Семеренко.

«Официально столярное мастерство зародилось в XVIII веке в Египте и прошло продолжительный путь развития и модернизации, запечатлев шедеврами стили многих эпох. Изначально ремесленники занимались изготовлением исключительно мебели. Сегодня мастера этого направления специализируются на работе с деревом и могут создавать как мебель, так и предметы интерьера и даже искусства», — подытожила эксперт.

До этого были названы плюсы работы на заводе.

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