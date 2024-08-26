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Минфин Украины рассказал о тратах на военные нужды в 2024 году

Минфин Украины заявил о тратах в размере $24 млрд на военные нужды в 2024 году

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Reuters

Министерство финансов Украины заявило, что в период с января по июль текущего года расходы на оборону и сектор безопасности из государственного бюджета страны составили триллион гривен (более $24 миллиардов). Об этом сообщается в Telegram-канале министерства.

Также отмечается, что в июле было использовало 161,1 млрд гривен ($3,9 млрд) на денежное довольствие для военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, а также покупку военной и специальной техники, вооружений, боеприпасов и так далее.

В Минфине Украины подчеркнули, что безопасность и оборона остаются приоритетом и наибольшей статьей расходов государственного бюджета.

До этого сообщалось, что Украина лишилась военной помощи от Германии на сумму €3,87 млрд из-за споров внутри правительства ФРГ. В военном ведомстве ФРГ заявили, что из-за бездействия минфина «не могут быть реализованы более 30 мер, которые были высокоприоритетными для Украины, на общую сумму более 3 млрд евро».

Ранее в Германии увидели фатальный сигнал для Украины в одном действии правительства.

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