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Доходы крупнейших компаний ВПК достигнут рекордных показателей к 2026 году

FT: доходы мировых оборонных гигантов достигнут рекордных значений к 2026 году

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Михаил Ходаренок/«Газета.Ru»

Крупнейшие оборонные и аэрокосмические корпорации мира ожидают рекордных доходов к 2026 году на фоне значительного роста заказов и эскалации геополитической напряженности. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на прогнозы Vertical Research Partners.

Эксперты исследовательской компании полагают, что 15 крупнейших оборонных компаний мира получат в 2026 году чистую прибыль в размере $52 млрд, что почти в два раза больше, чем в 2021 году. Кроме того, ожидается, что прибыль пяти крупнейших подрядчиков ВПК к концу 2026 года достигнет $26 млрд, при этом в их число не войдет Boeing, которая больше сосредоточена на гражданской авиации.

Аналитики отмечают, что совокупный рост прибыли крупнейших оборонных компаний Европы составит более 40% на фоне роста заказов на поставку боеприпасов и ракет.

В статье подчеркивается, что основными причинами резкого роста доходов оборонной индустрии стали продолжающийся конфликт на Украине и обострение ситуации на Ближнем Востоке.

До этого бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что украинский конфликт выявил неспособность западного военно-промышленного комплекса (ВПК) к поддержанию длительных военных действий.

Ранее в США сделали неутешительное заявление о военной промышленности Запада.

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