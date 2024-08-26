Эксперты назвали стоимость самого доступного жилья в Сочи

Самая дешевая квартира на первичном рынке Сочи со сдачей в 2024 году оценивается в 9,4 млн руб. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на данные «ОНИКС-Недвижимость».

За эту сумму можно приобрести квартиру-студию площадью 17 кв. м в Хостинском районе курортного города. Это самое доступное предложение на рынке новостроек Сочи на данный момент.

В то же время самая дорогая новая квартира в городе, которая будет сдана в текущем году, выставлена на продажу за 127 млн руб. Речь идет о двухкомнатных апартаментах площадью 51 кв. м, строящихся в Центральном районе Сочи.

Эксперты отмечают значительный разброс цен на недвижимость в городе-курорте. Разница между самым дешевым и самым дорогим предложением на первичном рынке составляет более 117 млн руб.

В середине августа стало известно, сколько стоит самая дешевая однокомнатная квартира в Москве — 4,52 млн рублей. Она расположена на третьем этаже пятиэтажного дома в Новой Москве и имеет площадь 33 кв. метра.

Ранее были названы города с самыми дешевыми квартирами.