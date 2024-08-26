Стало известно, кто из экспортеров нефти планирует полностью остановить добычу

Восточное правительство Ливии заявило о намерении остановить всю добычу и экспорт нефти в стране. Об этом пишет Bloomberg.

Это решение последовало за попыткой соперничающего правительства в Триполи сменить руководство центрального банка. Согласно заявлению восточных властей, режим «форс-мажора» распространяется на все месторождения, терминалы и нефтяные объекты. После этого объявления цены на нефть марки Brent выросли на 2,2% до более $80 за баррель.

Конфликт вокруг руководства центрального банка, управляющего многомиллиардными доходами от энергетики, обострился за последнюю неделю. Это углубило политические разногласия и поставило под угрозу мирное соглашение, достигнутое при посредничестве ООН. Международно признанное правительство на западе страны пыталось заменить губернатора Садика Аль-Кабира, который отказался уйти в отставку.

По данным агентства, в прошлом месяце общая добыча нефти в Ливии составляла около 1,15 млн баррелей в день. С тех пор крупнейшее нефтяное месторождение Шарара, добывавшее почти 270 тыс. баррелей в день, остановило работу. На востоке страны находится бассейн Сирт, где сосредоточена большая часть нефтяных запасов Ливии и четыре из нефтяных экспортных терминалов страны.

До этого стало известно, что скидка на нефть марки Urals в российских портах сократилась до минимального уровня с сентября прошлого года, составив $12 за баррель. Снижение связано с уменьшением объемов экспорта и ростом доли «теневого флота».

Ранее Сийярто негативно высказался о действиях ЕК по вопросу транзита нефти из России.